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الاثنين 6 تموز 2020 ساعة 14:41

مناورات امريكية في بحر الصين.. وترقب امريكي صيني

مناورات امريكية في بحر الصين.. وترقب امريكي صيني
أعلن قائد عسكري أمريكي، اليوم الاثنين، أن حاملتي طائرات تجريان تدريبات في بحر الصين الجنوبي، تحت أنظار سفن البحرية الصينية التي رست قرب الأسطول الأمريكي.

جاءت تصريحات الأميرال الأمريكي، جيمس كيرك، لوكالة رويترز حيث قال إن حاملة الطائرات نيمتز تجري تدريبات للطيران في الممر المائي مع حاملة طائرات الأسطول السابع رونالد ريغان في المنطقة القريبة من الأساطيل الصينية، مشيرا أن الجهات تبادلتا التحية العسكرية في المكان.

وأضاف كيرك قائلا نتوقع دائما تفاعلا احترافيا وآمنا بيننا ونعمل في المياه المشتركة حيث تشهد الكثير من حركة الملاحة البحرية في المنطقة.

وتابع كيرك قائلا إن التواصل مع السفن الصينية لم يشهد أي حوادث.

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال حاملتي طائرات إلى بحر الصين الجنوبي للقيام بتدريبات بالقرب من موقع تنفذ فيه الصين مناورات بحرية.

وتتنازع دول مطلة على بحر الصين الجنوبي، وعلى وجه التحديد الصين وفيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا وبروناي، على السيادة على مناطق منه منذ عدة قرون، ولكن التوترات في المنطقة تصاعدت في الآونة الاخيرة.

وأعرب البنتاغون، يوم الخميس الماضي، عن قلقه من مناورات عسكرية صينية حول أرخبيل متنازع عليه في بحر الصين الجنوبي، وحذر من أن هذه المناورات "ستزيد من زعزعة استقرار الوضع في المنطقة.

وقال البنتاغون، أن هذه المناورات هي الأحدث في سلسلة طويلة من الخطوات الصينية لتأكيد المطالب البحرية غير القانونية وإلحاق الضرر بجيرانها في جنوب شرق آسيا في بحر الصين الجنوبي.

وتجري هذه التدريبات الصينية وسط تصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة والصين بسبب وباء كوفيد-19، الذي اتهمت فيه واشنطن بكين بإخفاء تفشي المرض والتقليل من خطورته في مدينة ووهان الصينية.

وترفض واشنطن مطالب بكين، بجزء كبير من بحر الصين الجنوبي، المنطقة التي تضم احتياطيا كبيرا من النفط والغاز.
رقم : 872818
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