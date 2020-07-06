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الاثنين 6 تموز 2020 ساعة 14:44

هكذا تجبر المانيا المواطنين على ارتداء الكمامة

هكذا تجبر المانيا المواطنين على ارتداء الكمامة
وعمدت هيئة النقل في برلين BVG إلى دعوة ركابها إلى عدم وضع مزيل العرق كي يضطر الجميع لارتداء الكمامة بطريقة صحيحة فوق الأنف لحمايتهم من رائحة العرق القوية وخاصة في أيام الصيف الحارة، حسبما ذكرت شبكة “دويتش فيله” الألمانية.

هكذا تجبر المانيا المواطنين على ارتداء الكمامة
جاء ذلك في تغريدة نشرتها الهيئة عبر حسابها على تويتر، أعلنت من خلالها أنه لم يعد لديها خيار آخر غير دعوة الركاب لعدم استخدام مزيل العرق حتى يقوم الجميع بوضع الكمامة الواقية بشكل صحيح وليس تحت الأنف كما يفعل بعضهم.

يذكر أن ارتداء الكمامة الواقية أصبح إلزامياً في ألمانيا سواء داخل المتاجر أو في وسائل النقل العام من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا. وبالرغم من فرض غرامات قاسية على من لا يلتزمون بوضع الكمامة، فإن الكثيرين مازالوا يرتدونها بشكل خاطئ بتغطيتهم للفم فقط وترك الأنف مكشوفا.

وقالت الهيئة إنها تأمل أن تؤدي رائحة العرق الكريهة في داخل عربات المترو والقطارات المزدحمة في الصيف إلى التزام عدد أكبر من الركاب بوضع الكمامة بشكل صحيح، وتساءلت الهيئة في نهاية التغريدة مازحة “هل ما زلت لا تريد تغطية أنفك؟”
رقم : 872821
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