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الاثنين 6 تموز 2020 ساعة 16:18

قضايا هامة ناقشها الرئيس العراقي والكعبي

قضايا هامة ناقشها الرئيس العراقي والكعبي
وقالت الرئاسة العراقية في بيان إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الاثنين 6-7-2020 في قصر السلام ببغداد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وبحث الجانبان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، والجهود المبذولة من قبل أجهزة الدولة للتصدي لجائحة كورونا".

وتابعت، أنه "تم التأكيد على ضرورة الإسراع بإقرار قانون الانتخابات بما يضمن تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة تتسم بالشفافية وتسمح بمشاركة المواطنيين بشكل عادل".

وفي وقت سابق من اليوم دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وزارة الكهرباء إلى الإسراع في حل الأزمة، متسائلاً: "كيف ينتصر شعبنا على كورونا ويلتزموا بالحظر في ظل انقطاع مُزمن للكهرباء؟"

وقال الكعبي في بيان "نطالب وزارة الكهرباء للإسراع في حل أزمة استمرار الانقطاع المزمن والمتواصل للتيار الكهربائي في عموم مناطق بغداد والمحافظات بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية".

وتساءل الكعبي قائلاً: "كيف لأبناء شعبنا العزيز الانتصار على وباء كورونا والالتزام بالحظر الصحي في ظل انقطاع متواصل للكهرباء وحجر عدد كبير منهم داخل منازلهم بسبب الاصابة بالفيروس".

وأضاف، أن "زيادة انقطاع التيار الكهربائي ونقص المحولات الموجودة وكثرة العطلات فيها بعموم المناطق السكنية تزامنا مع فترات الحظر الشامل والجزئي، والحر اللاهب خلال هذه الفترة، كل ذلك يؤثر سلبا على الحالة النفسية للمواطنين والمصابين بصورة خاصة مما ينذر بخطورة ارتفاع عدد الاصابات ب‍كورونا".
رقم : 872838
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