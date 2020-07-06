اداء ايران في مواجهة كورونا افضل من الدول التي تدعي التقدم

وفي حديثه اليوم الاثنين عبر الفيديو كونفرانس مع لجنة الادارة والوقاية والمواجهة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب ايران)، اشار اميري الى عدم التوصل الى علاج للمرض لغاية الان وتاكيدات منظمة الصحة العالمية بانه لا يمكن الاعلان عن وقت محدد لنهايته وقال، ان العالم كله يعاني من هذا المرض الا ان بلادنا كان اداؤها جيدا جدا في ظل تعاون المواطنين بالمقارنة مع الكثير من الدول التي تدعي التقدم.



واضاف، ان البنية التحتية التي تم ايجادها خلال الاعوام الاخيرة في قطاع الصحة والعلاج جعلتنا لا نشعر بمشكلة ما في حين ان الكثير من الدول التي تدعي التقدم تعاني من ظروف صعبة وتواجه ازمة حادة من حيث الارقام العالية للاصابات والوفيات والنقص في الاسرة بالمستشفيات.



واعتبر الزيادة الاخيرة في اعداد الاصابات والوفيات بمرض كورونا في بعض مناطق البلاد بانها تعود للتهاون في التزام التوصيات الصحية وقال، ان التزام التباعد الاجتماعي والتعاون بين المؤسسات والاهم من ذلك مشاركة المواطنين، يمكنها قطع سلسلة انتقال الفيروس والسيطرة على المرض.