الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 6 تموز 2020 ساعة 16:21

رواية مفاجئة بشأن مصدر فيروس كورونا..اليكم التفاصيل

رواية مفاجئة بشأن مصدر فيروس كورونا..اليكم التفاصيل
وظهر المرض لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، في نهاية العام الماضي، ومنذ ذلك الحين قتل أكثر من 500 ألف شخص حول العالم.

لكن الدكتور توم جيفرسون، وهو أستاذ مشارك أول في مركز الطب القائم على الأدلة (CEBM)، يعتقد أن هناك أدلة متزايدة بأن الفيروس كان بالفعل في مكان آخر في تلك المرحلة.

وقال جيفرسون: "أعتقد أن الفيروس كان موجودا بالفعل هنا، وهذا يعني في كل مكان. ربما نشهد فيروسا خاملا تم تنشيطه بسبب الظروف البيئية".
ويوضح الدكتور جيفرسون أن الفيروسات غالبا ما تكون خاملة في جميع أنحاء العالم، وتظهر وتختفي اعتمادا على ظروف الانتشار الفيروسي.

وأضاف أنه يشك في أن حالة الفيروس التي ظهرت في جزر فوكلاند في أوائل فبراير، جاءت من الصين. موضحا: "كانت هناك سفينة سياحية ذهبت من جورجيا الجنوبية إلى بوينس آيرس، وتم فحص الركاب ثم في اليوم الثامن، عندما بدأوا الإبحار نحو بحر ويديل، حصلوا على الحالة الأولى ... هل كان في طعام محضر تم تجميده وتنشيطه؟ أشياء غريبة مثل هذه حدثت مع الإنفلونزا الإسبانية".

وقال جيفرسون في تصريح لصحيفة "ذي تلغراف" البريطانية: "أين ذهب سارس-1 (Sars 1)؟ لقد اختفى للتو، لذا علينا التفكير في هذه الأشياء. إننا بحاجة إلى البدء في البحث في بيئة الفيروس وفهم كيفية نشأته وتحوله".

وأشار إلى أن توقف تفشي "سارس-1" فجأة، حيث اكتشف في عام 2002 وأعلن عنه من قبل منظمة الصحة العالمية بحلول يوليو 2003. وكان إجمالي عدد القتلى 8096، والذي تجاوزه "كوفيد-19" في 9 فبراير.

وطالب الدكتور جيفرسون من خلال صحيفة "ذي تلغراف" بإجراء تحقيق متعمق في كيفية انتشار الفيروس من خلال تعبئة اللحوم ومصانع الطعام، بالإضافة إلى مرافق المراحيض المشتركة، التي يعتقدون أنها يمكن أن تكشف عن رؤى رئيسية في طرق النقل الجديدة.

وقال الدكتور جيفرسون: "هناك الكثير من الأدلة على أن كميات كبيرة من الفيروس في مياه الصرف الصحي في كل مكان، وكمية متزايدة من الأدلة تشير إلى انتقاله عبر البراز". وادعى أن هذه البيئات جاهزة لتنشيط المرض.
رقم : 872840
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: إيران لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
قائد الثورة: إيران لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
أمريكا في غيبوبة.. مدن صواريخ إيرانية بامتداد الخليج الفارسي
أمريكا في غيبوبة.. مدن صواريخ إيرانية بامتداد الخليج الفارسي
6 تموز 2020
حرب مياه في شمال سوريا وجه جديد للعدوان التركي
حرب مياه في شمال سوريا وجه جديد للعدوان التركي
6 تموز 2020
اللغز الجيوسياسي للحدود العراقية السورية المشتركة
اللغز الجيوسياسي للحدود العراقية السورية المشتركة
6 تموز 2020
عصر هيمنة الدولار يلفظ أنفاسه الأخيرة
عصر هيمنة الدولار يلفظ أنفاسه الأخيرة
6 تموز 2020
قرار الضم يوحّد الصفوف الفلسطينية.. الأمل يدقّ باب فلسطين
قرار الضم يوحّد الصفوف الفلسطينية.. الأمل يدقّ باب فلسطين
6 تموز 2020
أبرز التطورات الميدانية والامنية على الساحة السورية..
أبرز التطورات الميدانية والامنية على الساحة السورية..
4 تموز 2020
روحاني: فيروس كورونا قد يستمر حتى نهاية العام الإيراني
روحاني: فيروس كورونا قد يستمر حتى نهاية العام الإيراني
4 تموز 2020
تبعات ضم أجزاء من الضفة.. الغضب الفلسطيني يتأجج
تبعات ضم أجزاء من الضفة.. الغضب الفلسطيني يتأجج
4 تموز 2020
روسيا والولايات المتحدة وسوريا؛ إلى أين ستؤول الأمور؟
روسيا والولايات المتحدة وسوريا؛ إلى أين ستؤول الأمور؟
4 تموز 2020
توحيد الصف الفلسطيني..إستراتيجية موحدة أم تكتيك مرحلي؟
توحيد الصف الفلسطيني..إستراتيجية موحدة أم تكتيك مرحلي؟
4 تموز 2020
الرئيس روحاني: نواصل تحقيق الانجازات رغم الحظر الأميركي الظالم
الرئيس روحاني: نواصل تحقيق الانجازات رغم الحظر الأميركي الظالم
3 تموز 2020
کمالوندي: انشطة التخصیب مستمرة في مجمع نطنز
کمالوندي: انشطة التخصیب مستمرة في مجمع نطنز
3 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس