الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 6 تموز 2020 ساعة 16:37

أوكرانيا تهدد بشن حرب على روسيا..وهذا أول رد فعل روسي

أوكرانيا تهدد بشن حرب على روسيا..وهذا أول رد فعل روسي
وكان الأميرال الأوكراني أعرب عن اعتقاده، بأن سبب الصراع العسكري المحتمل، هو رغبة روسيا في إعادة ضخ مياه نهر دنيبر إلى شبه جزيرة القرم، التي قطعتها أوكرانيا.

وتابع أليكسي نيجبابا ، بأن الجيش الروسي سيهاجم مقاطعة خيرسون الأوكرانية لتحقيق ذلك.

وأكد قائد البحرية الأوكرانية، أليكسي نيجبابا، أن أوكرانيا تملك منظومات "نبتون" الصاروخية، والتي يمكنها قصف سيفاستوبول.

وردًا على تصريحات الأميرال الأوكراني، قال عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، أليكسي كوندراتيف،ان هذا التصريح بحد ذاته يعتبر استفزازا وبالطبع لا يمكن الحديث عن أي عمليات عسكرية مع روسيا.
رقم : 872843
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: إيران لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
قائد الثورة: إيران لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
أمريكا في غيبوبة.. مدن صواريخ إيرانية بامتداد الخليج الفارسي
أمريكا في غيبوبة.. مدن صواريخ إيرانية بامتداد الخليج الفارسي
6 تموز 2020
حرب مياه في شمال سوريا وجه جديد للعدوان التركي
حرب مياه في شمال سوريا وجه جديد للعدوان التركي
6 تموز 2020
اللغز الجيوسياسي للحدود العراقية السورية المشتركة
اللغز الجيوسياسي للحدود العراقية السورية المشتركة
6 تموز 2020
عصر هيمنة الدولار يلفظ أنفاسه الأخيرة
عصر هيمنة الدولار يلفظ أنفاسه الأخيرة
6 تموز 2020
قرار الضم يوحّد الصفوف الفلسطينية.. الأمل يدقّ باب فلسطين
قرار الضم يوحّد الصفوف الفلسطينية.. الأمل يدقّ باب فلسطين
6 تموز 2020
أبرز التطورات الميدانية والامنية على الساحة السورية..
أبرز التطورات الميدانية والامنية على الساحة السورية..
4 تموز 2020
روحاني: فيروس كورونا قد يستمر حتى نهاية العام الإيراني
روحاني: فيروس كورونا قد يستمر حتى نهاية العام الإيراني
4 تموز 2020
تبعات ضم أجزاء من الضفة.. الغضب الفلسطيني يتأجج
تبعات ضم أجزاء من الضفة.. الغضب الفلسطيني يتأجج
4 تموز 2020
روسيا والولايات المتحدة وسوريا؛ إلى أين ستؤول الأمور؟
روسيا والولايات المتحدة وسوريا؛ إلى أين ستؤول الأمور؟
4 تموز 2020
توحيد الصف الفلسطيني..إستراتيجية موحدة أم تكتيك مرحلي؟
توحيد الصف الفلسطيني..إستراتيجية موحدة أم تكتيك مرحلي؟
4 تموز 2020
الرئيس روحاني: نواصل تحقيق الانجازات رغم الحظر الأميركي الظالم
الرئيس روحاني: نواصل تحقيق الانجازات رغم الحظر الأميركي الظالم
3 تموز 2020
کمالوندي: انشطة التخصیب مستمرة في مجمع نطنز
کمالوندي: انشطة التخصیب مستمرة في مجمع نطنز
3 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس