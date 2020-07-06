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الاثنين 6 تموز 2020 ساعة 16:38

قطر تدرس امكانية انشاء مكتب أممي لمكافحة الارهاب

قطر تدرس امكانية انشاء مكتب أممي لمكافحة الارهاب
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن مجلس الشورى ناقش مع فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يوم الثلاثاء الماضي، عبر تقنية الاتصال المرئي انشاء المكتب الدولي.

وأشارت إلى أن الاجتماع "تركز حول ترتيبات إنشاء مكتب الأمم المتحدة للمشاركة البرلمانية لمنع الإرهاب ومكافحته، وذلك تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي وقعها رئيس البرلمان في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في الـ17 من شهر فبراير الماضي".

وقال رئيس مجلس الشورى أنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع على تكثيف الجهود لإنشاء هذا المكتب في أقرب وقت ممكن".

كما ناقش المجلس "مضمون الاجتماع الخماسي الذي عقده الاتحاد البرلماني الدولي عبر تقنية الاتصال المرئي، وضم إلى جانبه، باعتباره رئيس الجمعية العامة الـ140 للاتحاد التي انعقدت بالدوحة، في أبريل 2019؛ رئيسي الجمعية العامة للاتحاد السابقة والقادمة، ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، والأمين العام للاتحاد، ورؤساء المجموعات الجيوسياسية للاتحاد".

يشار إلى أنه في فبراير الماضي وقعت قطر مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لتوفير إطار تعاون وتعزيز دور البرلمانات في التصدي للإرهاب.

وتقضي المذكرة بدخول مجلس الشورى القطري والأمم المتحدة في ترتيبات مباشرة لإنشاء "مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب" يكون مقره الدوحة.

ويأتي في مقدمة مهمات المكتب أنه "يقوم بتقديم المساعدات الفنية والتدريب لبرلمانات العالم لبناء القدرات للبرلمانيين من أجل فهم أفضل للمسائل المتعلقة بالإرهاب ومجابهتها".
رقم : 872844
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