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الاثنين 6 تموز 2020 ساعة 16:44

الأسدي يباشر مهامه لرئاسة جهاز الأمن الوطني العراقي

الأسدي يباشر مهامه لرئاسة جهاز الأمن الوطني العراقي
وقال الجهاز في بيان ، إن "الاسدي باشر بمهامه كرئيس لجهاز الأمن الوطني العراقي، صباح اليوم؛ واجتمع فور وصوله بمدراء الدوائر والمديريات".

واضاف البيان ان "الاسدي أكد على ضرورة التركيز على المهام الأساسية المناطة بالجهاز والتي تساهم بحفظ الأمن والأستقرار الداخلي، كما استعرض المخاطر المحدقة بالبلاد وضرورة مواجهتها والتصدي لها من خلال تكثيف الجهد الاستخباري".

وكان مصدر في رئاسة الوزراء، افاد السبت الماضي، بأن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أجرى تغييرات في رئاسة الأمن الوطني ومستشاريته وهيئة الاعلام والاتصالات.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مستشارية الامن الوطني، تم إجراء تغيير بها، حيث أنهى الكاظمي تكليف فالح فيصل فهد الفياض، من مهام مستشار الامن الوطني، وعين قاسم محمد جلال الاعرجي، مستشاراً للأمن الوطني".

وأشار إلى أن "من التغييرات التي أجراها الكاظمي في جهاز الامن الوطني، أنه أنهى مهام فالح فيصل فهد الفياض من تسيير شؤون جهاز الامن الوطني، وكلف الخبير عبد الغني عجيل طاهر الاسدي بإدارة جهاز الامن الوطني".

وبالنسبة لهيئة الاعلام والاتصالات، أوضح المصدر، أن "الكاظمي أنهى تكليف جاسم محمد فرج اللامي من مهام عضو مجلس المفوضين، وكلف عبدالوهاب معد عبد الوهاب الصفار، بمهام عضو مجلس المفوضين".
رقم : 872846
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