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الاثنين 6 تموز 2020 ساعة 17:14
في رسالة إلى هنيّة..

قائد الثورة: إيران لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني

قائد الثورة: إيران لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
واضاف قائد الثورة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحكم واجبها الديني والإنساني لن تدخر جهداً لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم في استعادة حقوقه ودفع شر الكيان الصهيوني.

وشدد سماحته في رسالة وجهها إلى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنيّة، حول آخر التطورات في فلسطين المحتلة أنّ "المحافظة على الوعي والوحدة والتلاحم بين الشعب الفلسطيني وفصائله، له دور مؤثر في إفشال خطط العدو".

وأشار قائد الثورة الاسلامية إلى أن تيّار المقاومة والشعب الفلسطيني الشجاع قد تجاوزا التهديد وترغيب العدو، بفضل منطق العقل والخبرة، مبرزاً أنّ العدو بـ"استراتيجيته التوسعية يحاول تضييع الحقوق المشروعة للفلسطينيين عبر خديعة المفاوضات وخطة السلام والضغط الاقتصادي والحصار.

وقدم سماحته امتنانه إلى المجاهدين كون حركة المقاومة الفلسطينيّة قد هيأت بجهادها موجبات ضعف أميركا والكيان الصهيوني.

وجاءت برقيّة قائد الثورة الاسلامية رداً على رسالة وصلته من هنيّة حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينيّة، وفي سياق مخطط الكيان الصهيوني لضمّ أجزاء من الضفة الغربيّة المحتلّة، ومع تعرض قطاع غزة المحاصر لقصف إسرائيليّ مساء الإثنين.
رقم : 872850
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