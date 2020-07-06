ايران تجهز طائراتها الحربیة بما یتناسب وتهدیدات العدو

وفي مراسم تدشين اجهزة محاكاة طائرة اليوشن صباح اليوم الاثنين ، تطرق دادرس الى جهود كوادر القوة الجوية للجيش في تطوير القدرات الدفاعية للبلاد ، مؤكدا أن طيارينا اليوم يتمتعون بالمهنية والالتزام الديني .



واعتبر مساعد قائد الجيش أن صناعة جهاز محاكاة طائرة اليوشن انجاز كبير جدا يضاف الى انجازات القوة الجوية كصناعة محرك جت التي تشكل سابقة في العالم الاسلامي .



كما اشار الى انتاج طائرات من صنع داخلي مئة بالمئة، معتبرا ان هذا الانجاز سيساهم في تقليل ضغوط الحظر.



كما أعلن العميد دادرس أن اسطول القوة الجوية سيتسلم خلال الايام القادمة طائرات بدون طيار الأمر الذي سيعزز من القدرات الدفاعية والردعية لهذه القوة ، مؤكدا ان هذه الطائرات هي من انتاج داخلي بشكل كامل.