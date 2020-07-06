الصاق تهمة الارهاب بحزب الله يهدف للحفاظ على ‘‘اسرائيل‘‘

وقال جهان ابادي النائب عن مدينة تربة جام /شمال شرق/، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن اميركا واوروبا تسعيان لتحجيم حزب الله وجعله يمارس دورا سياسيا فقط وعدم السماح له بالحفاظ على قدراته العسكرية لأنهم يعتبرونه خطراً بالغاً على الكيان الصهيوني.



وأشار الى معارضة الاتحاد الاوروبي لدعوة اميركا بوضع حزب الله على قائمة الارهاب، موضحاً: ان اوروبا واميركا تربطهما قواسم مشتركة كثيرة لكن الخلافات بينهما برزت منذ فترة لاسيما على صعيد السياسة الخارجية.



ولفت الى ان العديد من بلدان العالم تصف حزب الله بحليف ايران في المنطقة لذلك تعتبره اوروبا واميركا يشكل خطرا على الكيان الصهيوني.



وعدّ تنفيذ مخطط نزع سلاح حزب الله لن يدعم الامن، بل العكس سيؤدي الى تطاول الكيان الصهيوني في المنطقة.



ووصف حزب الله بأنه بات رمزاً للمقاومة في أعين شعوب المنطقة والاحرار في العالم ولاشك ان الحرب الاعلامية التي تشنها اميركا لتقويضه لن تسفر عن أي نتيجة.