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الثلاثاء 7 تموز 2020 ساعة 09:24

عشائر شرق الفرات ضد قانون قيصر والاحتلال

عشائر شرق الفرات ضد قانون قيصر والاحتلال
الاحتلال الأميركي في شرق سوريا مرفوض تماماً، هذا ما أعلنته الجماهير السورية التي واصلت التظاهرات في ريف الحسكة احتجاجا على الوجود الأمريكي وتنديداً بالإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري ولا سيما ما يسمى بقانون قيصر الأمريكي.

أهالي قرية طرطب بريف القامشلي خرجوا بدورهم في مظاهرات مطالبين بخروج قوات الاحتلال الأمريكي من الأراضي السورية ووقف انتهاكاتها ونهبها لثروات وخيرات البلاد.

المشاركون وجهوا رسالة للعالم قالوا فيها إن الشعب السوري لن يهدأ إلا بخروج المحتل الأمريكي وتحرير الأراضي السورية مؤكدين أن الاحتلال الأمريكي ينشر اليوم الفوضى في العالم وفي المنطقة لاستنزاف خيراتها ومقدراتها وإبقائها في صراع دائم.

وجهاء مثقفو العشائر العربية في مدينة القامشلي أكدوا رفضهم للوجود الأمريكي الإستعماري داعين إلى ضرورة خروج القوات الأمريكية والتركية فوراً من الأراضي السورية.

وجهاء العشائر وخلال ملتقى تجمع سورية الواحدة بمدينة القامشلي أعلنوا أيضاً مناهضهتم لكل أشكال التقسيم داعين إلى إطلاق المقاومة الشعبية ضد المحتلين الامريكي والتركي وتطهير كل شبر من الإراضي السورية.

وقال الشيخ بسمان العساف شيخ قبيلة طي لمراسل العالم:"عقدنا اليوم تحت اسم تجمع سوريا الواحدة هذا المؤتمر لشيوخ ووجهاء القبائل لتاكيد على وحدة الصف بین القبائل العربية في منطقة الجزيرة والتاكيد على تشكيل مرجعية سياسية لها وأكدنا في البيان السياسي على عدة مسائل منها رفض الإحتلال الأمريكي والتركي".

كما قال احد وجهاء العشائر العربية في مدينة القامشلي:"اي نوع من الإحتلال مرفوض بالنسبة الينا سواء الإحتلال الأمريكي او التركي او من قسد واي جهة آخرى، نحن لن نقبل بإحتلال سوريا لأن سوريا دولة موحدة، عشائرية، عربية ودولة المؤسسات والقانون".

مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية أصدر بيانا في ختام الملتقى حذر فيه مجموعات قسد من الانخراط في المشروع الامريكي وتنفيذ اهدافه في حصار الشعب السوري ومنع الحل السياسي مطالبا بضرورة التوجه الى دمشق من اجل توحيد البنادق لتحرير عفرين وجرابلس وراس العين وادلب من براثن المحتلين .
رقم : 872966
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