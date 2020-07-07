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الثلاثاء 7 تموز 2020 ساعة 09:46

‘‘النمر‘‘ يصل الرقة السورية.. هل دقت ساعة الصفر؟

‘‘النمر‘‘ يصل الرقة السورية.. هل دقت ساعة الصفر؟
ونقلت مصادر صحفية عالمية عن مصدر في الفرقة 25 أن العميد سهيل الحسن، توجه على متن حوامة (هليكوبتر) باتجاه منطقة عسكرية سورية بريف الرقة، وقام بجولة على عدة نقاط عسكرية في المنطقة كما التقى عددا من ضباط وعناصر الجيش السوري المرابطين في تلك المنطقة.

وأضافت المصادر أن "تعزيزات عسكرية سورية ضخمة وصلت مؤخرا إلى ريف الرقة محملة بعتاد وذخيرة، قبل أن تنتشر بعدة نقاط في المنطقة".

وعن احتمال أن يشن الجيش السوري عملية عسكرية في المنطقة، بينت المصادر أن "كافة الاحتمالات واردة على الأرض"، مضيفا: "نحن جاهزون لتلقي الاوامر وتنفيذ أي مهمة عسكرية قد تقرر القيادة العامة للقوات المسلحة تنفيذها في المنطقة".

وقام الجيش السوري في الاسابيع السابقة بتعزيز مواقعه في ريف محافظة الرقة، وأرسل تعزيزات إلى ناحية عين عيسى في ريف المحافظة الشمالي الغربي.

ونقل مصدر صحفي محلي عن مصادر في شرق الفرات أن الجيش السوري استقدم تعزيزات عسكرية إلى ناحية عين عيسى في ريف الرقة الشمالي الغربي.

وبحسب المصدر فإن “ التعزيزات استقرت بالقرب من الطريق الدولية بين حلب والحسكة في شمال مدينة عين عيسى، التي تنتشر فيها أيضاً القوات الروسية منذ تشرين الأول الماضي”. واشتملت التعزيزات على مدفعية ميدان ثقيلة ومشاة ومدرعات.

وعلى صعيد متصل، قال المصدر إن الجماعات المسلحة الموالية لتركيا والمتمركزة في ناحية تل أبيض قامت بإطلاق قذائف مدفعية على منطقة عين عيسى بالتزامن مع وصول تعزيزات الجيش العربي السوري، من دون أن يسفر القصف عن أضرار”.

وكان الجيش السوري دخل إلى شرق الفرات، في شهر تشرين الأول من العام الماضي، بعد إطلاق تركيا عملية عسكرية في الشمال السوري.

وخلال الاشهر السابقة روجت صفحات إخبارية تابعة للمجموعات المسلحة المدعومة تركيا خبراً يؤكد إصابة ضابط الجيش السوري سهيل الحسن والمشهور بلقب النمر، في غارة تركية استهدفت تجمعاً لكبار الضباط السوريين في إحدى مناطق محافظة ادلب.

ويتولى الحسن "النمر" قيادة اللواء 25 المكلف بالعمليات العسكرية الخاصة في الجيش السوري، ونال "النمر" شهرة واسعة عبر نجاحه في تحرير الكثير من المدن والبلدات ذات الطابع الاستراتيجي والتي كان آخرها غوطة دمشق الشرقية عام 2018.
رقم : 872972
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