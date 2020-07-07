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الثلاثاء 7 تموز 2020 ساعة 10:00

ترودو يرفض دعوة ترامب للبيت الأبيض

ترودو يرفض دعوة ترامب للبيت الأبيض
ومن المقرر أن يلتقي ترامب ولوبيز أوبرادور يوم الأربعاء بواشنطن، لكن المتحدث باسم ترودو شانتال غانيون قال يوم الاثنين إنه بينما تتمنى كندا للولايات المتحدة والمكسيك بشكل جيد ، فلن يكون ترودو هناك.

وقال غانيون: “في حين كانت هناك مناقشات أخيرة حول احتمال مشاركة كندا ، فإن رئيس الوزراء سيكون في أوتاوا هذا الأسبوع لحضور اجتماعات مجلس الوزراء المقررة والجلسة المزمعة للبرلمان”.

تجري Trudeau اجتماعات مجلس الوزراء عبر الإنترنت بدلاً من الاجتماعات الشخصية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية ، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه لم يتم التصريح لهم بالاسم ، قال إن ترودو لديه صراعات متعددة تتعلق ببدء البرلمان ولوائح الفيروسات التاجية التي تتطلب من الكنديين الذين يسافرون إلى الخارج الحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند العودة. وقال المسؤول إن ترودو طلب التحدث مع ترامب عبر الهاتف.

وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي إن ترودو تحدث في وقت لاحق مع لوبيز أوبرادور عبر الهاتف وتمنى له لقاء ناجح مع ترامب.

وقال غانيون إن المعاهدة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو “جيدة لكندا والولايات المتحدة والمكسيك. وسوف يساعد على ضمان خروج أمريكا الشمالية أقوى من جائحة COVID-19 “.

قال نيلسون وايزمان ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة تورنتو ، إن ترودو سيخسر أقل إذا رفض ترامب الآن بعد أن أصبحت المعاهدة الجديدة سارية المفعول.

وقال وايزمان: “خسائر ترودو في الرأي العام الكندي يمكن رؤيتها تتداعى مع ترامب الذي لا يحظى بشعبية كبيرة”. “يستطيع ترودو انتظار رئاسة ترامب الآن بأقل من أربعة أشهرللانتخابات الأمريكية. سيظل ترودو في السلطة بعد الانتخابات ، وترامب أقل احتمالاً بكثير".
رقم : 872976
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