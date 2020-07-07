تونس تفتح اليوم حدودها لعودة التونسيين من الجزائر

ويخضع التونسيون الذين قرروا العودة إلى البلاد، للحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام في أحد الفنادق و07 أيام اضافية بمقر الإقامة في تونس.



وحسب سفارة تونس بالجزائر، فإنه لا يمكن الدخول الى تونس بوسائل النقل الخاصة، كما أن أم الطبول هي المركز الحدودي المعني دون سواه للدخول الى البلاد.



وبإمكان الجزائريين والجزائريات المتزوجين والمتزوجات بتونسيين وتونسييات ومقيمين بصفة شرعية بتونس، الدخول الى التراب التونسي شريطة القيام بالحجز بإحدى النزل التي أعلنت عنها السفارة في وقت سابق ، و الخضوع الى الحجر الصحي الإجباري لمدة سبعة ايام بالنزل الذي تم فيه الحجز و قضاء اسبوع إضافي في الحجر الصحي بمقر إقامتهم بتونس.