موسكو تتوعد بالرد على عقوبات لندن ‘‘المعادية‘‘

وأشارت السفارة، في بيان لها، إلى أن قرار الحكومة البريطانية فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الروس، بذريعة مقتل سيرغي ماغنيتسكي عام 2009 "يتوافق مع فكرة بريطانيا العظمى التي أعلنت لندن نفسها بموجبها زعيما عالميا يفرض الضغوط على الدول ذات السيادة".



وأفادت السفارة بأن "الجانب الروسي قدم كل الردود اللازمة على التساؤلات المتعلقة بوفاة ماغنيتسكي".



وشددت على أن "التصرف البريطاني الحالي، يهدف فقط إلى إثارة الضجة".



وأشارت السفارة إلى أن "أوساط الخبرة في بريطانيا نفسها، تميل إلى الاعتقاد بأن العقوبات غير فعالة من حيث الأهداف المعلنة، وفي الوقت نفسه تضر بالعلاقات الثنائية، وهي حتما لن تسهم في تحسين العلاقات الروسية البريطانية".



وشملت عقوبات لندن شخصيات في النيابة العامة ولجنة التحقيق الروسيتين وسلك القضاء.



يذكر أن ما يسمى بـ"قائمة ماغنيتسكي"، قائمة تدرج فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها من تتهمهم بـ"الضلوع في مقتل المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي" الذي قضى في حبسه الاحترازي بموسكو سنة 2009 على ذمة التحقيق في قضايا اختلاس وتبييض أموال شارك فيها رجل أعمال أمريكي، تتهمه روسيا بالعمالة لمخابرات بلاده، وتطالب بتسليمه لها.