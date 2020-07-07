طائرات مجهولة تستهدف مواقع المسلحين شمال سوريا

وبحسب مصادر فإن الغارة الأولى استهدفت بصاروخ أطراف بلدة حمام التركمان بريف تل أبيض شمالي الرقة، والثانية بلدة سلوك بنفس الريف، ولم تسفرا عن وقوع خسائر بشرية، مرجحة ان تكون الغارات نفذها التحالف الدولي بقيادة اميركا.



واستهدفت الغارة الثالثة قرية أبو شاخات بمحيط مبروكة بريف رأس العين شمالي الحسكة، ولم تسفر عن وقوع خسائر، حسب مصادر أهلية .



وذكرت الصحيفة أن "المنطقة شهدت على إثر القصف استنفارا كبيرا من قبل الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية الموالية له".



هذا واطلقت القوات التركية عدداً من قذائف المدفعية على قرى في ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي في سوريا.



وأفادت مصادر أهلية لـ "سانا" بأن عدداً من قذائف المدفعية أطلقتها القوات التركية سقطت في الأراضي الزراعية بمحيط بلدة أبو راسين وقرى أخرى تابعة لها دون وقوع إصابات بين المدنيين.



وفي سياق منفصل بينت المصادر أن ثلاث دبابات وعدداً من المدرعات عائدة للقوات التركية دخلت الأراضي السورية عبر قرية السكرية الحدودية متجهة نحو القاعدة العسكرية غير الشرعية في قرية أم عشبة شمال غرب بلدة أبو راسين بالتوازي مع تحليق طائرة استطلاع تركية في أجواء المنطقة.