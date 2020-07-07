القضاء العراقي يشكل هيئة تختص بالتحقيق في الاغتيالات

وقال المجلس في بيان انه "تقرر اليوم الثلاثاء، تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية".



واضافت ان "الهيئة مكونة من ثلاث قضاة وعضو إدعاء عام".



واغتيل مساء امس الاثنين الباحث والخبير الامني العراقي، هاشم الهاشمي، على يد مسلحين مجهولين امام منزله في منطقة زيونة بالعاصمة العراقية بغداد.



وتوعدَ رئيسُ الوزراءِ العراقي مصطفى الكاظمي مرتكبي الجريمة بالملاحقة وتقديمِهم للعدالة، وقالَ إنّ الحكومةَ لن تسمحَ بعودةِ الاغتيالات الى المشهد العراقي.



كما دانَ رئيسُ الجمهورية برهم صالح ورئيسُ مجلسِ النواب محمد الحلبوسي جريمةَ الاغتيال.كما نعى الحشدُ الشعبي اغتيالَ الهاشمي، وطالبَ الجهاتِ الأمنيةَ بمتابعةِ الجريمة.



وأعلنت وزارةُ الداخلية العراقية تفاصيل الاغتيال في بيانٍ جاء فيه أنّ مسلحين كانوا يستقلون دراجاتٍ ناريةً فتحوا النارَ على الهاشمي لحظةَ وصولهِ الى منزلهِ شرقيَ العاصمة، وأشارَ الى أنّ الضحية لفَظَ أنفاسَهُ الأخيرة في المستشفى.



وعملَ الهاشمي مستشاراً للحكومة العراقية، كما يُعرَفُ عنه ظهورُه اليومي على القنوات التلفزيونية المحليةِ والأجنبية، حيثُ يقدمُ تصوراتهِ المُدعمةَ بالمعلومات حولَ أنشطةِ الجماعاتِ الإرهابية في العراق والمنطقة.