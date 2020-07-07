فلسطين.. مداهمات واعتقالات في الضفة

قالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين قصي شحاده و محمد بهنجاوي من سكان مخيم بلاطة على حاجز بيت فوريك شرقي المدينة.



واعتقلت الشاب مصعب عبد السلام عواد من قرية عورتا جنوبي نابلس وهو طالب جامعي.



وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في طولكرم وعنبتا طالت كل من : مثنى المصري واسلامبولي بدير ونور ياسين وعبد الرحمن صبحه وحسن جملة ومحمود أبو زينة ومجد الهمشري.



واعتقلت قوة خاصة "إسرائيلية" موسى نصر زهران من بيته في بلدة دير ابو مشعل قضاء رام الله .



واعتقلت بلال الجابر ومحمد عناية وعدي حنيني من قلقيلية.