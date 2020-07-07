روحاني: سنضع حوافز خاصة للمصدرین الملتزمین بإعادة العملة الصعبة

وفی کلمة له في اجتماع اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليوم الثلاثاء ، قال روحاني أن هذا الاجراء حظي بتأييد النخب والناشطين الاقتصاديين وعموم المواطنين.



وأكد روحاني على أهمية تنظيم سوق المال والسيطرة على تذبذب اسعار العملة الصعبة ، مشيرا الى أن هذا الأمر ترك آثاره على اقتصاد البلاد خلال الأيام الأخيرة ، واعتبر أن عرض ايرادات المصدرين في سوق العملة سيساهم بشكل كبير بمعالجة التذبذب في هذه السوق.



كما تحدث الرئيس روحاني عن أهمية انعاش سوق البورصة في البلاد وقال : ان اجهزة الدولة ملزمة بعرض أسهم شركاتها في البورصة ، وتسليم ممتلكاتها واموالها الفائضة عن الحاجة الى القطاع الخاص والى المواطنين ، داعيا الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد الى متابعة هذه الامور بدقة، والاشراف الدقيق على سوق الأسهم وايجاد التوازن في العرض والطلب عليها في سوق البورصة.