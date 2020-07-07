مصر تنفي بدء إثيوبيا ملء سد النهضة

وقال المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية، "محمد السباعي"، إنه لا توجد أي معلومات بذلك الأمر.



وأضاف أن "من تحدث عن بدء ملء سد النهضة خلال الفترة الحالية، يُسأل عن ذلك، وعما يُثبت صحة كلامه من عدمه".



وأعرب "السباعي" عن أمله في أن تخرج المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشيء، وفق "إرم نيوز".



كذلك نفى أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، الدكتور "عباس شراقي"، بدء عملية ملء السد، قائلا إن "بحيرة السد ليست خزانا تحت الأرض، وإن كل التطورات مرصودة بالأقمار الصناعية".



وكان القيادي السوداني بقوى الحرية والتغيير، "محمد وداعة"، كشف الأسبوع الجاري عن بدء الحكومة الإثيوبية عملية ملء "سد النهضة"، مشيرا إلى أن كل الشواهد تؤكد أنها شرعت بالعملية، وهو ما تسبب في قلة المياه الواردة للسودان في يوليو/تموز الجاري.



وهناك خلافات بين الدول الثلاث حول خطة ملء السد، وسنوات الملء، وكيفية التشغيل خلال فترات الجفاف، وحصة كل طرف من المياه.