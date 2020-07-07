تسجيل 2637 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 207 آلاف

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2637 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 245 الفا و 688 حالة لغاية الان بينهم 3270 في وضع حرج.



واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 207 الاف شخص لغاية الان، ولكن للاسف توفي 200 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 11 الاف و931 شخصا.



كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و846 الفا و793 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.