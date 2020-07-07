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الثلاثاء 7 تموز 2020 ساعة 13:37

قائد حرس الحدود: اقتدار ايران رهن بدماء وتضحيات الشهداء

قائد حرس الحدود: اقتدار ايران رهن بدماء وتضحيات الشهداء
وقال العمید كودرزي خلال زيارته لمنزل الشهيد الملازم ثالث حميد رضا جهان تيغ في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، ان اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم رهن بالدماء الطاهرة للذين وقفوا بوجه الاعداء الالداء ولم يسمحوا لهم بالعدوان على ارض البلاد.

واضاف، ان الاسر الكريمة للشهداء والمضحين قد قاموا بعمل عظيم بتقديمهم افضل اعزائهم في سبيل الدفاع عن البلاد وصون الاهداف السامية وحدود الجمهورية الاسلامية وهو ما يعد فخرا كبيرا للشعب الايراني.

واكد العميد كودرزي انه مادامت ثقافة التضحية والاستشهاد سائدة في مجتمعنا فلا قوة يمكنها العدوان على حدود البلاد.

يذكر ان الملازم ثالث حميد رضا جهان تيغ استشهد قبل عدة اشهر مع 8 من زملائه خلال مواجهة مع اشرار مسلحين في منطقة ميرجاوة الحدودية بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران.
رقم : 873030
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