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الثلاثاء 7 تموز 2020 ساعة 13:42
اليابان تؤكد توطيد العلاقات البرلمانية مع ايران
وفي برقية تهنئة بعثها سانتو اكيكو الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران محمد باقر قاليباف بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس، أعرب فيها عن أمله بتوطيد العلاقات بين البلدين أكثر مما مضى لاسيما في مجال التعاون البرلماني.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
873032
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