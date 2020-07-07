العميد سريع: النظام الأمريكي يقف خلف العدوان على اليمن

وفي مؤتمر صحفي قال سريع :نعرض اليوم نموذجًا من "المساهمة الأمريكية في تنمية اليمن" عبر أسلحة عليها شعار "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".



واشار الى ان أسلحة الوكالة الأمريكية عثر عليها في جبهات البيضاء ومارب وعدد من الجبهات موضحا ان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدعم وتمول منظمات تعمل في اليمن وكانت تمارس أدوارًا استخباراتية بشعارات إنسانية



واكد ان القوات المسلحة: النظام الأمريكي يقف خلف العدوان وهو يُسلح، ويحدد الأهداف، ويغطي العدوان سياسيًا وأخلاقيًا .



ولفت متحدث القوات المسلحة: ان جميع أهداف قواتنا عسكرية أو ذات طبيعة عسكرية أو أهداف لها علاقة بالجانب العسكري مضيفا : نجحنا بعون الله بتنفيذ عمليات نوعية تمثلت في ضربات مركزة على أهداف حساسة من ضمن بنك أهدافنا .



وقال ان لغة التهديد والوعيد لن تجدي نفعاً مع شعب اليمن ومع قواته المسلحة ومع مجاهديه من قادة وضباط وأفراد ، محذرا ان اليوم لن نرد على التهديد بتهديد، بل سنؤكد أن فعلنا يسبق القول إن شاء الله.



يشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية أعلنت في التاسع والعشرين من الشهر الماضي تطهير مديرية ردمان بالبيضاء بالكامل وتطهير جبهة قانية وصولًا إلى مناطق ماهلية وأجزاء واسعة من مديرية العبدية بمحافظة مارب بمساحة تقدر بـ400 كم مربع من المناطق في البيضاء ومارب.