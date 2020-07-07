?> الرئاسة التركية تحذف الخارطة التي تظهر العراق مقسّماً - اسلام تايمز
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الثلاثاء 7 تموز 2020 ساعة 15:33

الرئاسة التركية تحذف الخارطة التي تظهر العراق مقسّماً

الرئاسة التركية تحذف الخارطة التي تظهر العراق مقسّماً
وقبل الحذف، حذر النائب التركي المعارض ورئيس لجنة سياسات الأمن الوطني أيتون تشيراي من خطورة هذا التصرف لعدة اعتبارات، وفي تغريدة على موقع "تويتر" له أشار إلى أن ذلك من شأنه أن يعطي شرعية لجهات رسمية في دول أخرى لنشر خرائط مماثلة لتركيا، كما أنه يتعارض مع موقف تركيا المعلن عن تمسّكها بوحدة الأراضي العراقية.


الحكومة العراقية بدورها طالبت في وقت سابق تركيا بوقف اعتداءاتها الجوية على الأراضي العراقية فوراً، كما حمّلتها مسؤولية الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن هذه الاعتداءات التي اعتبرت أنها "تسيء للسلم الإقليمي".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن عملية جوية جديدة باسم "مخلب النمر" استكمالاً لعملية "مخلب النسر" التي بدأتها ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق.​

كما كشفت مصادر أمنية الشهر الماضي لصحيفة "يني شفق" التركية عن مساعٍ تركية لإنشاء 3 قواعد عسكرية جديدة شمال العراق. وسبق ذلك، استدعاء وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لديها، وسلّمته مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة داعية إلى "الكفّ عن الأفعال الاستفزازيّة".

من جهته، الناطق باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف كان قد قال إن هناك إمكانية للجوء العراق إلى مجلس الأمن لإدانة الاعتداء التركي.

كما أكّد على ضرورة إجراء مراجعة لمضمون الحلول السياسية بين تركيا والعراق لتجاوز التصعيد العسكري أحادي الجانب.
رقم : 873056
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