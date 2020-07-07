العراق.. تدمير 4 أوكار لداعش وقتل من فيها غرب وادي الثرثار

وقالت الخلية في بيان إن "طيران الجيش وضمن عملية تفتيش وتطهير غرب وادي الثرثار ضمن قيادة عمليات صلاح الدين وجه ضربات جوية استفرت عن تدمير عجلة مفخخة ونفق تابع لعصابات داعش الارهابية".



واضافت انه "تم ايضا تدمير اربعة اوكار وقتل من فيها".