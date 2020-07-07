عون شدد على ضرورة السير بالتدقيق المالي المركز

وأشار عون​ في مستهل جلسة مجلس الوزراء في ​قصر بعبدا​، إلى ضرورة السير بالتدقيق المالي المركز لأنه يشكل عاملاً اساسياً لدراسة ​الوضع المالي​ والنقدي في ​مصرف لبنان​، وأيضاً لما له من أهمية في المفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​.