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الثلاثاء 7 تموز 2020 ساعة 19:06

حجم التجارة الايرانية مع الاتحاد الأوراسي تجاوز 2.4 مليار دولار

حجم التجارة الايرانية مع الاتحاد الأوراسي تجاوز 2.4 مليار دولار
عقد اليوم الثلاثاء الاجتماع الأول للمجموعة التجارية المشتركة بين ايران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي عن طريق الفيديو كونفرانس بحضور مسؤولين من منظمة تنمية التجارة والجمارك في البلدين وكاظم جلالي سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى روسيا، ورئيس وفد اللجنة الاقتصادية للاتحاد الاوراسي، سلابنوف.

واكد جلالي في هذا الاجتماع دور التحالفات الإقليمية وتوسع العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار باعتبارها واحدة من السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية الايرانية، وقال: نعتقد أن الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الاقتصادي الاوراسي أدت إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وجيرانها، الأمر الذي سيعزز السلام والاستقرار في المنطقة.

واشار جلالي الى الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين في البلدين، مضيفا: مع دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ منذ نوفمبر 2019 فان حجم التجارة الخارجية الايرانية مع الاتحاد الاوراسي بلغ مليارين و417 مليون دولار، وشكلت واردات ايران من دول الاتحاد الاوراسي 72% فيما شكلت الصادرات الايرانية نسبة 28 % من اجمالي المبادلات التجارية بين الجانبين.

وناقش المسؤولون الحاضرون في الاجتماع، بما في ذلك مسؤولو التعاون الجمركي والسياسة الاقتصادية والمالية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومسؤولين من الدول الأعضاء في الاتحاد، تنفيذ هذه الاتفاقية في مختلف المجالات الصحية والحجر الصحي وغيرها من القضايا المتعلقة بتنمية التجارة.

يذكر ان الاتحاد الاقتصادي الاوراسي تاسس عام 2015 ويتكون من روسيا، بيلاروسيا، ارمينيا، كازاخستان وقرغيزيا.

ومنذ بداية تشكيل هذا الاتحاد، بدأت ايران مفاوضات مع الاتحاد الاوراسي لإبرام اتفاقية تجارية، حيث تم ابريل 2018 التوقيع على الاتفاقية المؤقتة بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة بين ايران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ودخلت حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2019.
رقم : 873100
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