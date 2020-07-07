كورونا.. ارتفاع حالات الإصابة في الدول الخليجية

وكشف وزارة الصحة العمانية، تسجيل 1262 حالة إصابة جديدة بالمرض، منها 968 حالة لعمانيين، و294 حالة لغير عمانيين، ليصل مجموع الحالات إلى 48,997 حالة.



كما أكدت شفاء 1,854 حالة مصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 31,000، فيما سجلت 6 حالات وفيات، ليرتفع الإجمالي إلى 224.

أما الكويت، فقد أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 601 حالة جديدة، و514 حالة شفاء، و4 حالات وفاة جديدة بكورونا.



وبهذه الإحصائية الجديدة، ارتفع عدد الحالات المصابة إلى 51,245 حالة، تعافى منها 41,515، فيما توفي من المصابين حتى الآن 377 شخصاً.



وفي وقتٍ متأخر من مساء أمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في البحرين، تسجيل 454 إصابة جديدة منها 273 حالة لعمالة وافدة، و179 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالتين قادمتين من الخارج، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 29,821 حالة.



كما أعلنت عن تعافي 529 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 25,178، في وقتٍ سجلت حالة وفاة وحيدة، رافعة العدد إلى 98 حالة وفاة.



بدورها أعلنت الإمارات عن 532 حالة إصابة جديدة بكورونا، بعد إجراء 44 ألف فحص جديد، رافعاً عدد الإصابات إلى 52,600 شخص.



كما أعلنت عن 993 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 41,714 حالة، فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى 326 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.



كما أعلنت قطر تسجيل 600 إصابة جديدة بالفيروس وشفاء 1,005 حالات، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وبذلك يصل مجموع الإصابات في قطر 100,945 حالة، ومجموع المتعافين 94,903 حالات، وتوفي 134 من المصابين.



وحول العالم بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حتى لحظة كتابة هذا الخبر، (7 يونيو)، أكثر من 11 مليوناً و769 ألفاً، في حين بلغ عدد الوفيات أكثر من 541 ألف حالة، وعدد المتعافين من المرض أكثر من 6 ملايين و762 ألف حالة.