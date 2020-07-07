ايران على اتم الاستعداد لاعادة فتح معبر جذابة التجاري

واضاف سيلاوي اليوم الثلاثاء : نحن لازلنا بانتظار الرّد من الجانب العراقي حول اعادة فتح معبر جذابة التجاري واستئناف عملية الصادرات عبر هذا المنفذ الرسمي والدولي.



واكد المسؤول بمحافظة خوزستان، ان السلطات المحلية في محافظة نيسان العراقية موافقون تماما على اعادة فتح هذا المعبر التجاري.



كما تطلع الى قرار الجانب العراقي بإعادة فتح معبر جذابة الحدودي في سياق مصالح البلدين ودوره الفاعل في تحسين الظروف الاقتصادية لاهالي المدن والمحافظات الحدودية في ايران والعراق.



وفي معرض الاشارة الى زيادة الاصابات بفيروس كورونا داخل العراق والهواجس الناجمة عن ذلك، قال حاكم مدينة شادكان : ان تنفيذ البروتوكولات الصحية بحذافيرها من قبل الجانبين سيؤدي الى ازالة القلق في هذا الخصوص.



ولفت سيلاوي الى الاجراءات الوقائية المتخذة وعمليات التطهير والتعفير المستدامة في سوق جذابة الحدودي وضواحيها (على بعد 110 كم غربي مدينة اهواز - مركز خوزستان)؛ ما يؤدي الى تصفير احتمال تفشي كورونا هناك.