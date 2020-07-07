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الثلاثاء 7 تموز 2020 ساعة 19:24

الذكرى المئوية الأولى لمذبحة حجاج اليمن

الذكرى المئوية الأولى لمذبحة حجاج اليمن
فقد نشر ناشط يمني رابطا لكتاب يحتوي على معاومات توثق تلك الجريمة وكتب: "مذبحة حجاج اليمن في تنومة وسدوان على يد عصابات ابن سعود عام 1923م كتاب توعوي تاريخي للاستاذ حمود الاهنومي.

مغرد آخر كتب قائلا: أكبر جريمتين عبر التاريخ الإسلامي هما : جريمة استباحة جيش يزيد لمدينة رسول الله وذبح الأنصار واغتصاب نساء الصحابة وبناتهم، وجريمة استباحة جيش ابن سعود لدماء الحجاج اليمنيين فيما عرف بمذبحة تنومة حيث ذبح كل حجاج اليمن بمافيهم النساء والأطفال وهم يلبسون لباس الإحرام

من جانبه كتب سياسي يمني: "مجزرة تنومة التي ارتكبتها عصابات ال سعود الاجرامية التكفيرية الداعشية بحق 3000 حاج يمني عام 1941م ...عصابات اجرامية سعودية ارتكبت مجزرة بشعة بحجاج يمنيين عزل محرمين للحج باسلوب غادر وجبان ...

مغرد آخر كتب على مدونته : اليمن تُذبح من الوريد إلى الوريد ومن ثلاثة ألف إلى ثلاثون الف وأكثر ومن مذابح بالسكاكين إلى محارق بأحدث وافتك الاسلحة

حساب آخر على مواقع التواصل الاجتماعي قال: " 100 عام على مجزرة تنومة المنسية التي قتل فيها أكثر من 3000 حاج يمني أعزل على يد عصابات بني سعود 100 عام وأكثر من الإجرام السعودي بحق #اليمن واليمنيين

من جهته كتب ناشط يمني  على تويتر: "لن ننسى يا آل سلول جريمتكم بحق الحجاج اليمنيين التي تضاف الى سلسلة جرائمكم باليمنيين وسننتقم لكل قطرة دم سفكتوها والايام بيننا #الذكرى_100_لمجزره_تنومه

حساب يمني غرد قائلاً: "بإذن الله لن تمر #الذكرى_100_لمجزرة_تنومه من دون تنفيذ القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير اليمني عملية ضد العدو السعودي مرتكب المجازر.

مذبحة حجاج اليمن في تنومة وسدوان والتي وثقتها كتب التاريخ، حصدت أرواح أكثر من
3000 حاج يمني أعزل قتلوا على يد عصابات بني سعود عام 1923م. وتجسد جرائم تحالف العدوان الذي تقوده السعودية بحق المدنيين اليمنيين امتدادا لتلك الجرائم بحق اليمنيين وفي مقدمها مجزرة تنومة.
 
رقم : 873106
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