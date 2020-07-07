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الثلاثاء 7 تموز 2020 ساعة 20:01

سوريا.. من يقوم باستهداف الأمن الغذائي ؟

سوريا.. من يقوم باستهداف الأمن الغذائي ؟
 إلى ذلك قال عضو ملتقى القبائل والعشائر السورية، الشيخ حيدر حمادة، ان "قام ابناء العشائر بتفجير سيارات وقاموا بتفجير عربات نقل للقوات الامريكية والتركية وكان هناك قصف على مواقع للقوات التركية والامريكية فحاليا اصبح ابناء العشائر رديف مقاتل للجيش العربي السوري ودور المقاومة الشعبية في منطقة شرق نهر الفرات سوف نعول عليه كلنا ابناء العشائر لكي يحقق الثمار الاساسية وطرد المحتل الامريكي والتركي من اراضينا في شرق نهر الفرات".

واكدت مصادر ميدانية ان ما يحدث في الشمال السوري من عمليات سرقة النفط وحرق المواسم وقطع المياه تتم بصورة ممنهجه بتنسيق بين الامريكين والاتراك ضمن مخططا لضرب الامن الغذائي السوري .

ومن جهته قال الخبير المحلل السياسي غسان يوسف ان " ما يجري في منطقة الجزيرة السورية وخصوصا في مناطق سيطرة قسد اعتقد انه لا يخرج عن ما تقوم به الولايات المتحدة للضغط على الدولة السورية وما تسميه تطبيق قانون قيصر ولذلك نلاحظ انه حدثت امور لم تحدث سابقا كحرق القمح وسرقة النفط وبيع النفط للعراق وتركيا".

وفي سياق متصل فقد قامت حركات مقاومة امتدت إلى عدة مناطق فقد تم استهداف رتل اليات للاحتلال الامريكي بريف دير الزور الشرقي كما اعتقد اهالي ريف تل التمر بريف الحسكة رتلا اخر واجبروه على التراجع والمظاهرات الشعبية ضد تواجد الاحتلال اصبحت يومية وتطورت الى اشتباك بالايدي مع مسلحي قسد الاستهداف المستمر لقوات الاحتلال يشير الى ان انفجار الوضع قاب قوسين او ادنى .

وبدورهم الاهالي ينظرون بحسرة الى محاصيلهم وهي تحرق او تسرق من قبل النظام التركي والى نفط بلادهم وهو ينهب من قبل الاحتلال الامريكي اعلاء صوت عشائر سوريا يشير وينذر الى تصعيد كبير للمقاومة في الشمال السوري
 
 
 
 
رقم : 873119
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