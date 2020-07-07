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الثلاثاء 7 تموز 2020 ساعة 20:46

سيد التحديات وجمهور المقاومة في خندق الصمود

سيد التحديات وجمهور المقاومة في خندق الصمود
هاشتاق #سيد_التحديات برز بشكل كبير وعبر من خلاله جمهور المقاومة عن حبهم وايمانهم بشخص الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
حساب باسم سارة وحسابات اخرى معبرين عن تعلقهم بشخصية الامين العام لحزب الله بكلام من الصميم مغردين: "سيد المقاومة، سيد الكلام، سيد المواقف، سيد الوعد الصادق
#سيد_التحديات
سيد التحديات وجمهور المقاومة في خندق الصمودسيد التحديات وجمهور المقاومة في خندق الصمودسيد التحديات وجمهور المقاومة في خندق الصمودسيد التحديات وجمهور المقاومة في خندق الصمودسيد التحديات وجمهور المقاومة في خندق الصمودسيد التحديات وجمهور المقاومة في خندق الصمودسيد التحديات وجمهور المقاومة في خندق الصمودسيد التحديات وجمهور المقاومة في خندق الصمودسيد التحديات وجمهور المقاومة في خندق الصمود
حساب باسم زينب زين غرد: " تشخَصُ إليه القلوبُ والأبصار وكأن رؤيته باتت المفر الوحيد من هذا العالم الموحش يا ملاذنا الآمن، أدامك الله لنا سيدا وقائدا وإماما
#سيد_التحديات
سيد التحديات وجمهور المقاومة في خندق الصمود
حساب باسم الثائر الأممي كتب: "يوما ما ستتقاطع نيران الشمال مع نيران الجنوب .. والخراب سيعم أرجاء هذه البقرة المقدسة المسماه "إسرائيل"
#سيد_التحديات
سيد التحديات وجمهور المقاومة في خندق الصمود
حساب باسم nayefammourah غرد: "بعض من مظلوميات القائد حجم الضغط والمسؤولية التي تقع على عاتقه قبل كل استحقاق وعند كل خطاب.....
كلمته كلمة شعب، وخطابه خطاب أمة، وموقفه موقف كل المقاومين....
لله درّك
سيد التحديات وجمهور المقاومة في خندق الصمود
جندية عند الولي الفقيه، حساب آخر غرد: " لن يسبق اليوم من في أمسهم أبقوا / ومن يكن عبد ذلٍّ ليس ينعتق / وللسفارات أذنابٌ سيقطعها / أمين نصرٍ فلا يرتاح مرتزق
#سيد_التحديات
سيد التحديات وجمهور المقاومة في خندق الصمود
حساب باسم غادة غرد بأبيات من صميم القلب:
نعاني القهرَ حتّى جئتنا
ربّ البريّةِ دون وَعْدٍ أرسلك
ريحٌ مواتيةٌ وفجرٌ قادِمٌ
أبشر بصر الله قد دارَ الفلك
سربُ الملائك رافقتكَ وأنتَ في
حرّ الهجير بفيء ريش ظللك
سيد التحديات وجمهور المقاومة في خندق الصمود
حساب باسم حسن فاخوري هو الآخر كتب مغردا: "الرافع هامة أمتنا ضد الشيطان، الصادق هذا والمأمون على الأوطان، ثق يا لبنان برايته ."
سيد التحديات وجمهور المقاومة في خندق الصمود
وتحظي خطابات وكلمات الامين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصرالله باهمية بالغة لدى متابعي الشأن اللبناني والإقليمي وجمهور محور المقاومة كونها تشكل رسالة ذات ابعاد سياسية تعكس المستجد في موقف محور المقاومة اقليميا ودوليا.
رقم : 873127
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