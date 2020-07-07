سيرغي لافروف وهيكو ماس يبحثان المساعدات الإنسانية لسوريا

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن المكالمة التي بادر في إجرائها الجانب الألماني، تناولت "مسائل تقديم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في كافة أراضي بلادهم دون تسييس وتمييز وطرح شروط مسيقة".



وتبادل الوزيران الآراء في المناقشات التي يشهدها مجلس الأمن الدولي بشأن آفاق آلية نقل المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، حيث أشار لافروف إلى ضرورة جعل المساعدة الإنسانية لسوريا تتوافق وحقائق الوضع الميداني ومعايير القانون الإنساني الدولي، التي تستوجب تنسيق جميع العمليات مع دمشق.



كما لفت الوزير الروسي إلى العواقب السلبية للعقوبات الاقتصادية غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا، والتي لا تزال قائمة على الرغم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتخفيف التقييدات الأحادية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.



وأكد الطرفان أن تسوية الأزمة السورية لا يمكن للتوصل إليها إلا من خلال عملية سياسية يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، وتقوم على الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.



وكانت روسيا قد انسحبت الشهر الماضي من الآلية الأممية لتبادل المعلومات حول المواقع الإنسانية في سوريا، مشيرة إلى أنه ليس لهذه الآلية تفويض من مجلس الأمن.