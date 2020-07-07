حزب لبناني :الازمة الاقتصادية جزء من أزمة بنيوية أكبر

و أكد الحزب في بيان صدر الليلة الثلاثاء أن النظام الطائفي لم يذهب باتجاه بناء الدولة، بل عزز ورسخ الولاءات الطائفية والمذهبية، الأمر الذي أنتج واقعا مشلعا مفتوحا على كل أشكال التدخل والتأثير الخارجيين على حساب مصالح لبنان واللبنانيين العليا.



وشدد على أن الخروج من الأزمات التي تعصف بلبنان يتم من خلال سلوك طريق بناء الدولة المدنية بخيارات واضحة، وعلى أساس عناصر القوة التي يمتلكها لبنان وشكلت معادلة ردع بوجه العدو الصهيوني وأطماعه.



فاضاف ليس مقبولا أن نرى في لبنان من يصطف إلى جانب قرار الفتنة 1559 أو من يطالب بنزع سلاح المقاومة أو من يدعو إلى الحياد ليعيدنا مجددا إلى مقولة قوة لبنان في ضعفه.