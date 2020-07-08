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الأربعاء 8 تموز 2020 ساعة 08:09

الصحة الفلسطينية.. كورونا لازال تحت السيطرة

الصحة الفلسطينية.. كورونا لازال تحت السيطرة
وأضافت في بيان صحفي، فجر اليوم الأربعاء، أن الطواقم الطبية والصحية اكتسبت خبرة كبيرة من خلال عملها الميداني في ظل الجائحة، إضافة إلى تبادلها للخبرات مع مختلف دول العالم وفي مقدمتها الصين.

وأشادت بالروح الوطنية العالية لدى الكوادر الطبية والصحية، مؤكدة أن الوضع الصحي في المحافظات الشمالية لا زال مسيطراً عليه، شاكرة كل الأطباء الفلسطينيين الذين أبدوا
روح التطوع لمساندة الوزارة في هذه الجائحة من محافظات الوطن عامة ومن الشتات.

وأوضحت أن المحافظات الجنوبية تحتاج لكل طبيب داخلها في الوقت الحالي للتصدي لفيروس كورونا والذي لا يُعرف متى سينتهي أو تخف حدته، مشيرة إلى أننا لا نريد لأي فجوة أن تحدث داخل مستشفيات الوطن والتي قد تؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أن شعبنا يعكس أجمل ما لديه من روح وحدوية ونضالية ووطنية في أوقات الأزمات. ووجهت رسالة إلى الكوادر الطبية والصحية والأمنية قائلة: "ابقوا كما عهدناكم وعهدكم شعبكم مقاتلين أشداء ضد هذا الفيروس الذي سننتصر عليه حتماً.

هذا وأعلنت السلطة الفلسطينية تمديد فترة إغلاق الضفة الغربية المحتلة 5 أيام إضافية نظرا لارتفاع نسبة الاصابة بفيروس كورونا هناك بشكل ملحوظ.

واكدت الكيلة الثلاثاء، إنّ وزارتها رفعت توصية إلى لجنة الطوارئ العليا لتمديد الإغلاق الشامل لمحافظات الوطن لمدّة تسعة أيام إضافية؛ من أجل مواجهة تفشّي فيروس كورونا الوبائي.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية، 306 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب الوزارة بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية 5070 حالة من بينهم 668 حالة تعافي، فيما بلغ عدد الوفيات 22.
رقم : 873172
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