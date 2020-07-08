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الأربعاء 8 تموز 2020 ساعة 08:13
في مجال الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة..

روسيا تكشف معلومات سرية عن تطور قدرات 'انصار الله'

روسيا تكشف معلومات سرية عن تطور قدرات
صحيفة “إزفيستيا” الروسية نقلت عن خبراء عسكريين روس قولهم: إن “الدفاعات الجوية السعودية فشلت في اعتراض معظم الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي أطلقها (انصار الله) على المملكة”.

وفي هذا الصدد قال الخبير العسكري فلاديسلاف شوريجين للصحيفة: “إنهم في روسيا يشاهدون تطوراً سريعاً في قدرات وتقنيات الأسلحة التي يطورها (انصار الله) ويهاجمون بها خصومهم السعوديين”.

مضيفا: “نشهد تطوراً سريعاً لوسائل هجوم (انصار الله) ففي السابق استخدموا الصواريخ الباليستية المتقادمة من ترسانات الجيش اليمني وأخرى صُنعت محلياً والآن ينفذون هجمات مركبة بمستويات مختلفة نوعياً”.

كما لفت الخبير العسكري الروسي إلى أن “(انصار الله) باتوا يمتلكون صواريخ باليستية ومجنحة عالية الدقة وبمدى يصل إلى ألف كيلو متر فما فوق، بجانب طائرات مسيرة انتحارية”.

مشيراً إلى أن “الهجمات على السعودية أثبتت أنهم يتمتعون بقدرة عالية في تنسيق هجومهم بأكثر من نوع من الأسلحة المختلفة ويستغلون بحرفية وظيفة الطائرات المسيرة الاستطلاعية”.

ونقلت الصحيفة الروسية عن خبير عسكري روسي آخر هو “بوريس دولجوف”، قوله: إن “تسخين الصراع بين (انصار الله) والسعودية حالياً قد يؤثر على أسعار النفط العالمية”.

وقال دولجوف: الصراع بين (انصار الله) والسعودية قد يعرقل حركة الناقلات العالمية وهو ما قد يؤثر في سوق النفط الذي تهرب منه الرياض بسبب تدهور وضعها الاقتصادي”.

يُشار إلى أن معاهد دراسات غربية، بينها معهد واشنطن كانت حذرت مما أسمته “توصل (انصار الله) إلى ابتكارات ارتجالية” في تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
رقم : 873174
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