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الأربعاء 8 تموز 2020 ساعة 08:15

تعاون ایران والصین.. موسوی یرد على نشر معلومات خاطئة

تعاون ایران والصین.. موسوی یرد على نشر معلومات خاطئة
وكتب موسوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء: ان "برنامج التعاون الشامل بين ايران والصين" خارطة طريق واضحة وسكة اساسية للعلاقات بين البلدين المهمين في عالم المستقبل؛ حيث ان الصين بصفتها القوة الاقتصادية الاولى في العالم في المستقبل القريب وايران بصفتها القوة الكبرى في منطقة غرب اسيا، يمكنهما في ظل علاقات مكملة ومستقلة عن القوى التقليدية والسلطوية الغربية، ضمان مصالحهما المشتركة والوقوف امام ضغوط المتغطرسين.

واضاف: ليس هنالك؛ لا منح جزر ايرانية ولا تواجد قوات اجنبية ولا سائر الاوهام!.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية: ان الخدعة البالية لفبركة الاكاذيب ونشر معلومات خاطئة للحصول على تفاصيل ومعلومات صحيحة، واللذين يتابعان جديا من قبل اعداء الشعبين، لن يحققا لهم شيئا.
رقم : 873175
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