بايدن يعلن اول قراراته حال انتخابه رئيسا

وكتب بايدن على حسابه في "تويتر" الثلاثاء: "الأمريكيون أكثر أمانا عندما تشارك أمريكا في تعزيز الصحة العالمية. في اليوم الأول من رئاستي، سألتحق مجددا بمنظمة الصحة العالميّة وأعيد تأكيد ريادتنا العالمية".



ويأتي تصريح بايدن في أعقاب إعلان الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة أبلغت أمينها العام أنطونيو غوتيريش رسميا بانسحابها من منظمة الصحة العالمية.



والولايات المتحدة كانت أكبر المساهمين في ميزانية منظمة الصحة العالمية، لكن ترامب علق في أبريل الماضي التمويل بعدما اتهمها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع انتشار فيروس كورونا عند ظهوره، وبالتهاون مع الصين.