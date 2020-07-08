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الأربعاء 8 تموز 2020 ساعة 09:03

ردود الفعل على دعوة السيد نصرالله حول النهضة الزراعية

ردود الفعل على دعوة السيد نصرالله حول النهضة الزراعية
و في هذا السياق أكد رئيس ​حزب التوحيد​ اللبناني الوزير السابق ​وئام وهاب​ اليوم الأربعاء في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن ما أعلنه الأمين العام ​لحزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ حول النهضة الزراعية والصناعية.

واضاف وهاب وهذة تعني تحول لبنان من دولة شحاذه ومتسولة الى دولة منتجة وهذا هو الحل للمأزق الحالي، وهذا يحول اللبناني إلى صاحب دخل جيد بدل إنتظار المساعدات و​التسول​ على ابواب السفارات والدول.

في المقابل رد النائب ​نديم الجميل​ على كلمة الأمين العام لحزب الله ​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم ، موضحاً يا سيد حسن، لا الشرق ولا الغرب، لا الشمال ولا الجنوب مستعدين لمساعدة لبنان بدولار واحد طالما انت مصر أن تتحكم بالبلد .

وأضاف الجميل الجميع سيحضرون في حال رفعت وصايتك عن الحكومة، فالمعامل المنتجة عطلتموها، وقبل تقوية القطاع الصناعي، فلتبدأ الحكومة بمساعدة القطاع القائم، ففك حصار سلاحك عن الدولة، وستعود كل القطاعات الاقتصادية إلى الانتاج"، لافتاً الى ان ملخص كلمة السيد حسن الليلة: الجوع آت لا محال، والحل زراع قدام بيتك 
رقم : 873185
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