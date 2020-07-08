مستشار يمني يدعو اليمنيين للانتفاض ضد التحالف السعودي

وقال جباري في تدوينة نشرها على حسابه بموقع تويتر: عندما نطلب من المملكة طرد الإمارات من التحالف تماطل في الجواب نعم او لا،.



واضاف جباري بانه عندما يطلب (هادي) من مجلس الامن طرد الإمارات تسارع السعوديه بمنع (هادي) من طلب المجلس بطرد الإمارات"، في إشارة إلى هيمنة السعودية على القرار السيادي في اليمن.



وفي جانب آخر من تغريديته طالب جباري اليمنيين باعلان الثورة ضد التحالف السعودية من اجل طرده من الاراضي اليمنية وقال "هنا نحن نقول على الشعب اليمني عليك شد زمام المبادرة بطرد التحالف بكله فقد أصبح خطر على الجمهورية"، حد تعبيره.