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الأربعاء 8 تموز 2020 ساعة 09:10

الحكومة العراقية: سنحاسب القتلة ولن نسمح بخطف الدولة

الحكومة العراقية: سنحاسب القتلة ولن نسمح بخطف الدولة
ذكر ذلك المتحدث أحمد ملا طلال، الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في بغداد، الذي تطرق فيه إلى قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الاعتيادية حول الأوضاع في البلاد.

وقال طلال: "باغتيال هشام الهاشمي بعملية غادرة جبانة من مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، فقد العراق شخصية وطنية كبيرة، وقتلة هشام الهاشمي لن يفلتوا من العقاب"، مضيفا: "تم توجيه وزيري الداخلية والدفاع بالإشراف المباشر على اللجنة التحقيقية".

وتابع: "أمر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعفاء قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية من مهامه، وإحالته للتحقيق باعتباره القائد الأمني المسؤول عن المنطقة التي وقعت فيها الجريمة، ووجّه بتسمية شارع في بغداد باسم الشهيد هشام الهاشمي لتخليد ذكراه".

وأوضح الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء: "سيتم الإعلان قريبا عن النتائج الخاصة بالتحقيق في الجرائم التي وقعت خلال فترة التظاهرات والحكومة العراقية عازمة على ملاحقة قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم"، مضيفا: "لن نسمح بخطف الدولة من قبل العصابات وهذا العهد بحاجة إلى وقفة من الشعب والقوى الوطنية".

من جانب آخر، أوضح ملا طلال، أن "الحوار متواصل مع كردستان في جميع القضايا وسقف الدستور سيكون الفيصل"، مشدداً على أن "الحكومة ملزمة بتأمين الرواتب".
رقم : 873189
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