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الأربعاء 8 تموز 2020 ساعة 10:20

سلطات البحرين تعذب المعتقلين وواشنطن توقع

سلطات البحرين تعذب المعتقلين وواشنطن توقع
فقد اعلنت السلطات البحرينية التوقيع مع الولايات المتحدة الأمريكية، يوم امس الثلاثاء، على اتفاقية امنية تحت مسمى "مكافحة الإرهاب".

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) ان وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة هو من وقَّع مع السفير الأمريكي لدى المنامة غاستين سيبيريل على الاتفاقية في العاصمة المنامة.

وتنص الاتفاقية على جملة من القضايا التي ستتعاون فيها المنامة مع واشنطن وتشمل ايضا الكشف عن المتفجرات والمواد المشابهة، ضمن برامج تدريبية في حين أشاد الطرفان بالعلاقات الثنائية الامنية بين البلدين.

وخلال السنوات الماضية، كثفت البحرين تعاونها مع الولايات المتحدة، لا سيما في المجالات الأمنية والدفاعية ومكافحة الإرهاب.

وبرغم سجل سلطات البحرين السيئ في مجال حقوق الانسان والسجناء السياسيين تصر واشنطن على تطوير علاقاتها السياسية والاقتصادية مع المنامة،مايكشف حقيقة زيف الادعاءات الاميركية بالدفاع عن حقوق الانسان والديمقراطية.
رقم : 873204
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