باكستان تصطف الى جانب الصين وتتباعد عن واشنطن

وصرح خان بأن مستقبل باكستان الاقتصادي يكمن في إكمال المشاريع التنموية الجارية في إطار الممر الاقتصادي.



جاءت تصريحات رئيس الوزراء عمران خان في مراسم حفل التوقيع على الاتفاقية مع شركة “غيزهوبا” للطاقة الصينية لمشروع “آزاد بتن” للطاقة المائية.



وبموجب الاتفاقية سيتم بناء المشروع بقدرة 700 ميغاواط من الكهرباء على نهر “جهلوم” بتكلفة 1.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم إكمال المشروع الذي يعتبر جزءا من الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني في عام 2026م، وصرح عمران خان في كلمة بهذه المناسبة بأن الممر الاقتصادي يجني بثماره الذي يقوم على أساس التعاون الاقتصادي القوي بين باكستان والصين.



وقال بأن باكستان يمكن أن تستفيد من خبرات الصين في مجالات الاقتصاد والتقدم والرخاء.