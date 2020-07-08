السعودية توجه بتصفية الشيخ الحريزي وجماعة هادي توضح

وكشفت مصادر صحفية عن مصدر مقرب من جماعة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي بان الرياض وجهت جهاز الاستخبارات العسكرية بتصفية الشيخ الحريزي بأسرع وقت ممكن.



وقال المصدر ، إن السعودية باتت تشعر بالقلق من تنامي تأثير الشيخ الحريزي في تأليب الرأي العام بمحافظة المهرة ، ضد الوجود السعودي والاماراتي في المحافظة التي ترى السعودية أحقيتها بالاستحواذ عليها من مجالها الحيوي.



وأوضح المصدر أن القيادة السعودية وجهت بتصفية الحريزي خلال مدة أقصاها 3 أيام ، لاخماد التمرد القبلي ضد قواتها بمحافظة المهرة اليمنية أقصى شرق البلاد.



واضاف المصدر ، ان السعودية اتهمت الشيخ الحريزي في وقتٍ سابق ، بتحشيد القبائل في المهرة لمواجهة قواتها عسكريا وطردها من ميناء نشطون بدعم قطري.