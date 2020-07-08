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الأربعاء 8 تموز 2020 ساعة 10:48

الاحتلال يؤجل استئناف محرري صفقة 'شاليط'

الاحتلال يؤجل استئناف محرري صفقة
ونقلا عن نادي الأسير الفلسطيني، قالت زوجة الأسير نائل البرغوثي: إن الاستئناف مقدم منذ أكثر من عام وجرى تأجيله عدة مرات، وكان من المفترض أن تعقد جلسة الاستئناف اليوم، معتبرة أن عملية التأجيل المرتبطة بالوضع الراهن المتعلق بوباء كورونا غير مبررة، فمحاكم الاحتلال تستمر في عقد جلساتها لتؤجل الجلسة مرة اخرى حتى تاريخ الثامن من سبتمبر المقبل.

ويشار إلى أن الاحتلال يواصل اعتقال أكثر من 50 محررا من الصفقة كرهائن، وهم من أصل قرابة 70 محررا جرى اعتقالهم منذ يونيو عام 2014، من بينهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في الأسر، ومجموعها أكثر من 40 عاما.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال، أعادت لغالبية المحررين المُعاد اعتقالهم أحكامهم السابقة، وغالبيتها أحكام بالسّجن المؤبد.

ونذكركم ان نائل البرغوثي اعتقل للمرة الأولى عام 1978، وحُكم عليه بالسّجن المؤبد و18 عاما على خلفية مقاومته للاحتلال، وقد رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنه رغم مرور العديد من صفقات التبادل.

وأفرج عنه في تاريخ 18 تشرين الأول عام 2011، ضمن صفقة تبادل للاسرى واعيد اعتقاله مرة اخرى في 18 حزيران عام 2014، وأصدرت عليه حُكماً مدته 30 شهراً، وبعد قضائه مدة محكوميته أعادت سلطات الاحتلال حكمه السابق وهو المؤبد و18 عاماً، وبذلك تكون مجموع سنوات اعتقاله أكثر من 40 عاماً.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 19 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة
رقم : 873213
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