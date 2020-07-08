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الأربعاء 8 تموز 2020 ساعة 12:34

أطباء غزة إلى الضفة للمساعدة في مكافحة كورونا

أطباء غزة إلى الضفة للمساعدة في مكافحة كورونا
وأوضح القدرة أن الفريق الطبي يضمّ أخصائيين في الوبائيات، ومكافحة العدوى والتخدير والعناية المركزة.

ولفت إلى أنّ الفريق الطبي تلقّي تدريبات متتابعة للتعامل مع كافة سيناريوهات جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنّ الفريق جاهز للعمل في الأماكن والمهام التي تحتاجها وزارة الصحة ومرافقها في المحافظات الشمالية.

وأضاف القدرة بأنّ التحديات المختلفة تحتم علينا أن نقف موحدين في مواجهتها، وما تمر به المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) من تزايد في أعداد إصابات فيروس كورونا يضعنا أمام مسؤولية أخلاقية عظيمة تجاه شعبنا في كافة محافظات الوطن.

وأعلن وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش عصر الثلاثاء، أن الوزارة قررت إرسال فريق طبي إلى الضفة الغربية المحتلّة؛ من أجل المساعدة في مواجهة تفشّي وباء كورونا.

وتفاقمت الحالة الوبائية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في المحافظات الشمالية وعلى وجه الخصوص في محافظة الخليل، حيث يتم تسجيل ما يزيد عن 400 إصابة يوميا في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ورفعت وزيرة الصحة مي الكيلة، توصية إلى لجنة الطوارئ العليا لتمديد الإغلاق الشامل لجميع المحافظات لمدة 9 أيام؛ من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا.

واعلن تمديد فترة إغلاق الضفة الغربية المحتلة 5 أيام إضافية بسبب ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا.

وسجلت الوزارة 306 حالة إصابة ليصل العدد الإجمالي الى 5070، فيما بلغ عدد الوفيات 23 حالة.
رقم : 873228
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