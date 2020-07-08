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الأربعاء 8 تموز 2020 ساعة 12:37

تونس.. أهالي تطاوين يقررون الاعتصام في منطقة الكامور

تونس.. أهالي تطاوين يقررون الاعتصام في منطقة الكامور
وفي كلمته أمام المحتجين وسط محافظة تطاوين، مساء الثلاثاء، قال طارق الحداد، الناطق الرسمي باسم تنسيقية اعتصام الكامور قررنا التوجّه إلى منطقة الكامور صباح الخميس؛ للاعتصام هناك لحين تطبيق كامل بنود اتفاق الكامور.

ودعا الحداد كامل أهالي تطاوين إلى مساندة هذا الاعتصام لتحقيق الهدف المنشود بتنفيذ الحكومة لتعهداتها.

وبحسب مراسل الاناضول فإن عددًا من شباب تطاوين تحول الثلاثاء، الى منطقة الكامور بصفة فردية للاعتصام هناك.

والكامور هي نقطة عبور معظم شاحنات شركات النفط والغاز الناشطة في الصحراء التونسية، وتبعد قرابة 110 كلم عن مركز ولاية تطاوين.

وتشهد ولاية تطاوين منذ قرابة ال 20 يوما حالة من الاحتقان، تخللتها مواجهات بين قوات الامن والشباب المحتج قبل أن تدخل الولاية في إضراب عام مفتوح شمل كامل المؤسسات الحكومية والخاصة وكامل قطاع البترول والغاز مع ايقاف الانتاج.

وفي يونيو/حزيران 2017، أبرمت الحكومة التونسية وممثلون عن محتجين بمنطقة الكامور في تطاوين، اتفاقا لفض اعتصام دام أكثر من شهرين، آنذاك، مقابل الاستجابة لمطالب الاحتجاجات المتعلقة بتوفير فرص عمل وتنمية للولاية.

ويطالب المحتجون باستكمال انتداب 1500 شخص بالشركات البترولية، وتوظيف 500 آخرين بشركة البيئة والبستنة (متخصصة بتشجير مداخل المدن) وتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (نحو 28 مليون دولار) سنويا في صندوق التنمية داخل المحافظة.

وتزخر ولاية تطاوين بمخزون كبير من البترول والغاز، وتنتشر شركات الطاقة الوطنية والأجنبية في الصحراء القريبة من الولاية.

ووفق أرقام رسمية، تساهم حقول تطاوين بـ40% من إنتاج تونس من النفط، وبـ 20% من إنتاج الغاز.

وتشهد محافظة تطاوين، منذ أيام توترات واحتجاجات وإضراب عام شمل معظم المؤسسات العمومية، تزامنا مع عودة المواجهات بين رجال الأمن ومحتجين من الشباب، للمطالبة بتحقيق اتفاق وقع عام 2017.

كما شهدت مواجهات بين قوات الأمن والمئات من المحتجين، على خلفية فض الأمن اعتصام عدد من الشباب المطالبين بإتمام تنفيذ كامل بنود اتفاق الكامور المبرم مع الحكومة سنة 2017.
رقم : 873229
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