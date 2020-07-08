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الأربعاء 8 تموز 2020 ساعة 12:38

حفتر: ليبيا تواجه 'ثالوث الشر'

حفتر: ليبيا تواجه
وأضاف حفتر في كلمة في حفلة تخريج دفعة من ضباط الكلية العسكرية في مدينة توكرة شرق بنغازي، أن تركيا أصبحت تنشىء القواعد وغرف العمليات في المنطقة الغربية، وترسل ضباطها ومرتزقتها للقتال في أرضنا وأرسلت البوارج الحربية إلى شواطئنا وتسعى إلى السيطرة على مقدرات شعبنا وثروات بلادنا لتعالج بها أزمتها الاقتصادية، بحسب تعبيره.

وأكد حفتر في كلمته على الاستمرار في القتال قائلا إننا وإذ سلمنا إلى دعوات التهدئة من قبل الدول الصديقة إلا أننا لن نرضى في استغلال ذلك لجلب قوات لتعزيز قدرات العدو ولن نضيع دماء الشهداء إلا بزوال الغزاة من أرضنا وسنواصل الكفاح حتى التحرير.

ووجه المشير حفتر التحية لما أسماهم الدول الشقيقة (الامارات – مصر) والدول الصديقة الأخرى التي أدركت أطماع دولة تركيا وخطرها على أمن ووحدة ليبيا وعلى المنطقة، على حسب قوله.

يأتي هذا في وقت وافقت فيه المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، على إرسال فريق للتحقيق بـ"جرائم" قوات المشير خليفة حفتر في ليبيا.

وتتوقع المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، بدء مهمة الفريق في النصف الآخر من يوليو (تموز) الجاري، وذلك بناءا على دعوة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بإرسال فريق للتحقيق بجرائم قوات حفتر في ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) وجنوبي طرابلس.
رقم : 873230
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